Знаменитий український танцюрист Влад Яма у свій ювілей розкрив, що для нього головне у житті.

Як пише Politeka.net , 10 липня судді шоу «Танцюють всі!», «Україна має талант» та «Танці зі зірками» виповнилося 40 років. З цього приводу Яма опублікував у своєму Інстаграмі святковий пост.

У ньому танцюрист зізнався, що зовсім не почувається на свій новий вік. Яма також натякнув, що як подарунок отримав від дружини якийсь сюрприз, проте не розкрив, про що йдеться.

"День народження. Почуваюся років на 7 молодше. Сюрприз вдався, дякую, кохана Лілія. Головне – сім'я. Далі – більше та краще», - написав танцюрист.

З нагоди свого свята Яма поділився чорно-білим фото, на якому він позував із задумливим виразом обличчя, дивлячись кудись у далечінь.

Шанувальники танцюриста одразу привітали його.

«Вітаю, будь щасливий», «Вітаю Вас із днем ​​народження. Мирного неба над головою», «З Днем народження! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, виконання заповітних мрій, всього найкращого», - пишуть люди.

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