Танцюрист і хореограф Євген Кот, суддя "Україна має талант", показав, як виглядає після салону, поділившись новими кадрами.

Як пише Politeka.net , Євген Кот - відомий український танцюрист і хореограф, який переміг на шоу "Танці зі зірками", де партнеркою у нього була актриса та головна "Холостячка" України Ксенія Мішина. А минулого року Євген уже судив проект "Україна має талант", де переміг 14-річний співак Артем Фесько.

Після початку війни Євген, як і інші українські зірки, підтримав українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка волонтерить, збираючи гроші на автомобілі на ЗСУ зараз.

Не забуває Євген і про Інстаграм, де цього разу вирішив поділитись кадрами із салону краси. Як можна помітити, зірка підстриглася і вирішила продемонструвати себе після.

"Завжди піднімаю собі настрій, коли приходжу до тебе", - написав зірка, показавши свого майстра.

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