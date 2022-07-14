Злата Огневич зазначила, що пісні можна створювати та купувати.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич вирішила витратити свій час на підписників. Зокрема, артистка почала відповідати на запитання користувачів мережі. Відповідями вона поділилася у своєму Інстграм-Сторіз.

"Я не релігійна людина, я не звертаюсь до ворожок, мольфарів та інших. Але є один виняток. Це Юличка. До неї звертаюся для нумерологічних прорахунків. Адже це наука", - зізналася Злата Огневич.

Співачка також розповіла, де бере свої пісні. Зокрема вона зазначила, що пісні можна створювати та купувати.

"Краще створювати щось своє. Зараз це особливо цінно. Якщо купувати пісню у топового саундпродюсера, це може коштувати від 4000 доларів. Я вже мовчу про ціни в США. Там трек може коштувати і 10000", - додала Злата Огневич.

Варто зазначити, що Злата Огневича після нападу рф на Україну вирушила до США. Співачка виступає із благодійними концертами на підтримку України.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.