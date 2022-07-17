"Холостячка" Злата Огневич показала, як проводить час за келихом, поділившись кадрами свого вихідного.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - успішна українська співачка та переможниця шоу "Маска". А минулого року співачка вирушила на проект "Холостячка", де обрала переможцем підприємця Андрія Задворного. Але після проекту стало відомо, що він одразу покинув головну героїню романтичного шоу. Не забуває Злата і про ТікТок, де ділиться з фанами найцікавішим.

А цього разу Огневич насмішила українців розміром келиха, який вирішила пропустити у вихідний день.

"Привіт. Я Злата. Це мій перший келих і, напевно, останній...", - написано було у відео.

"У ньому можна було й утопитися..." - написала Огневич.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Красуня", "Ого", "Злата, обожнюю", "Головне - не закусувати після першого келиха", "Ого, який великий".

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