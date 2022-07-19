Він постійно розповідає про звірства, які росія робить в Україні.

Лідер "Антитіл" Тарас Тополя на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. Він постійно розповідає про звірства, які росія робить в Україні. Цього разу артист записав звернення до військових із Білорусі. Його опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі дружина музиканта Alyosha.

Тарас наголосив, що українці досі вірять, що чобіт білоруського солдата не ступить на нашу землю. Але якщо це станеться – українські захисники дадуть їм відсіч.

"Якщо так станеться, якщо ви прийдете з війною, ми зустрінемо вас, як і путінську орду, вогнем і свинцем. Ви всі бачили, на що здатна українська армія, яка захищає свій народ і свою рідну землю", – наголосив Тарас Тополя .

Тарас радить, якщо вони перетнули кордон, не піднімати цю зброю проти України, не виконувати злочинних наказів свого керівництва.

"Зупиніться, опустіть стволи, зачекайте представників ЗСУ, тоді по вас ніхто не стрілятиме. Бог і справді з Україною, а вам потрібно зробити правильний вибір", – закликав Тарас Тополя .

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.