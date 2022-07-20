Багатодітна мама показала в Інстаграм милі дрібниці, які створюють затишок у їхньому будинку.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника Христина, зізналася, що вони з чоловіком повернулися до Києва і планують забрати сюди трьох синів. Крім того, багатодітна мама показала в Інстаграм милі дрібниці, які створюють затишок у їхньому будинку.

Насамперед дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника показала обідній стіл, за яким сім'я обідає. Він стоїть біля вікна та розлогого вазону у білому горщику. Але наймилішим є стелаж, де подружжя поставило ароматні свічки та фотографії зі щасливими моментами свого шлюбу.

"Будинок просякнутий класними спогадами і не віриться, що стільки сімей в Україні не мають можливості жити своє щасливе життя у своїх будинках", - написала Христина Решетник.

Варто зазначити, що Григорій Решетник народився у Миколаєві у 1983 році. Кар'єру ведучого розпочинав на Першому національному. Був ведучим шоу "Холостяк" та "Холостячка" на СТБ, а також інших проектів на цьому каналі.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника чесно відповіла, коли закінчиться війна.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника зворушила щасливими кадрами з усією родиною.

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника влаштувала у вузькому міні тренування.