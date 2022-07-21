Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка, а також актриса. Зірка нещодавно зважилася зробити собі операцію зі збільшення погруддя. У знаменитості є наречений – блогер Олександр Волошин. Пара нещодавно в'їхала до нової квартири з шикарним каміном. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.
"Здається, я вчора спалила обличчя...", - написала Анастасія на першій сторі.
Після цього Трінчер уже сиділа на ліжку, показуючи себе після невдалої прогулянки на сонці.
"Дівчата, не виходимо надвір без СПФ", - написала Трінчер.
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"Боже, вчора я цілий день, майже, провела на сонці і ви просто не уявляєте, я забула намазатись СПФ, і мені здається, я просто спалила обличчя, відвечора намазалася кремом, так все щипає, так...", - сказала Ганна, скаржачись на ситуацію.
Нагадаємо, Трінчер у вузькому купальнику поставила фанатів перед нелегким вибором
А ще Politeka писала, що зачаровує погляд: Трінчер після пластики покрутила округлістю в купальниках
Також Politeka повідомляла, що Ганна Трінчер чесно відповіла на пікантне запитання .