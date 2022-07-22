Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український танцюрист та хореограф. Зірка прославилася завдяки проекту "Танці зі зірками", де танцював у парі з Наталією Могилевською. Після цього Влад був суддею на проекті "Україна має талант" кілька років. А в результаті Влада покликали бути суддею "Танців з зірками", а нещодавно зірка ще була учасником телепроекту "Маскарад".
Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А на цей раз Яма опублікував фото, де показав, як виглядав у 2008 році. Влад показав фотографію, на якій був разом із майбутньою дружиною Лілією.
"Влад Яма, коли ж весілля?", - Було написано у випуску.
"До речі", - написав у сторис зірка.
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"Ну добре, ми разом. Дуже", - написав Влад, показуючи Лілю та сина. Фото було зроблено на різдвяні свята.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців зі зірками" підколов Лукашенка, який видав новий перл.
А ще Politeka повідомляла, що Яма з "Танців із зірками" показав щасливі моменти з колишнього життя.
Також Politeka писала, що Влад Яма пожартував над "любовним чотирикутником" Дантеса, Дорофєєвої та Кацуріних