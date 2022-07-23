Як пише Politeka.net , Ірина Сопонару - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Зірка також активно веде сторінку в Інстаграм, де стежать за нею сотні тисяч фанів. І актриса намагається їх не засмучувати, постійно ділячись новим контентом.
А цього разу Ірина поділилася знімком, де була в білому вбранні, зробивши селфі великим планом.
"Ось вам, щоб ви не забували, як я виглядаю", - написала Сопонару.
Фани поставили понад тисячу лайків і написали коментарі:
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"Красуня, скучила за тобою", "Яка красива", "Богиня", "Прекрасна жінка", "Ой, спробуй забути таку красуню", "Гарно виглядаєш", "Красуня Ірина, а Вам не потрібна чудовисько симпатична?", " Дівчинка, ти така сором'язлива", "Маленька чарівна принцеса наша українська, так тримати, красуня чарівна".
Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару наважилася повернутися в Україну з Лондона.
А ще Politeka повідомляла, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару в крихітних шортиках вразила не лише ніжками.
Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару зважилася на експеримент із зовнішністю