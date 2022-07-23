Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український актор та зірка "Квартал 95". Зірка одружена з Вікторією, з якою виховує доньку Лізу, яка цього року закінчила перший клас. Вікторія, як і зірковий чоловік, активно веде Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.
А цього разу дружина Ткача вирішила поговорити із фанатами.
"Може, трохи поговоримо?! Як ви?..", - написала Вікторія, запрошуючи до розмови.
"Їй поки важкувато, але думаю, що з початком навчального року це питання вирішиться", - написала у відповідь Ткач.
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На кадрах Ліза сиділа на задньому сидінні та співала гімн України.
"Як ви опановуєте себе, коли тривожно? Чи ходитиме Ліза до школи, якщо буде?", - запитав ще один фан.
"Маю надію та віру, що наші ЗСУ зроблять усе можливе, щоб була можливість безпечно піти першого вересня до школи", - написала Вікторія.
Нагадаємо, дружина Ткача із "Квартал 95" розповіла, про що мріє з 24 лютого.
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