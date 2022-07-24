Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український співак та переможець "Голосу країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Не забуває артист і про Інстаграм, де активно веде сторінку, а цього разу Сергій показав, що його почали критикувати.
"Ганьба, поїхала за кордон, як тільки випустили. Ще й допомогти? Совісті немає взагалі", - написав чоловік під оголошеним збором Сергія.
"За кордон я поїхав не відпочивати. І не гасити тут місяць!", - написав Сергій.
"Щодо грошей, яких відбувався збір, весь цей збір на Збройні сили України. Я ніколи собі гроші не збирав і таким не займатимуся, все детальніше покажу вам у наступному сторіс, всі скрини залишав там. Дякую. обійняв усіх", - сказав Лазановський.
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Варто зазначити, що Сергій виїхав до Європи, де одразу з ним трапилося нещастя та довелося викликати "швидку" допомогу.
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