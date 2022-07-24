Телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно втратила роботу, показала свого красеня-чоловіка Андрія Дикого.

Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – успішна українська телеведуча, а також актриса театру та кіно. Зірка тривалий час вела ранок на телеканалі "Україна", але недавно стало відомо, що канал припиняє мовлення. У зірки є чоловік - танцюрист Андрій Дикий, з яким вона познайомилася на "Танцях із зірками", від якого народила двох дочок - Діану та Поліну. Не забуває Лілія про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Лілія поділилася фотографією, де їхала разом із чоловіком до Києва. Ребрик сиділа на пасажирському сидінні, а Андрій був за кермом та в окулярах. Телеведуча легенько посміхнулася, позуючи для селфі.

"На Київ", - лаконічно Ребрик підписала кадр у сторіс Інстаграм.

Варто зазначити, що Лілія Ребрик, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

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