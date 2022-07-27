Як пише Politeka.net , колишня гімнастка, блогерка та телеведуча Даша Ульянова активно веде соціальні мережі, часто відповідає на питання про особисте життя і нерідко інтригує новими кадрами. При цьому дівчина продовжує триматися осторонь публічних конфліктів і будь-яких сварок.

Даша також відповідає на цікаві питання фанатів в Інстаграм, тому шанувальники завжди мають змогу дізнатися щось нове.

Даша зазначила, що від люблячої жінки чоловік може і піти до більш дбайливої ​​та милої дівчини, а також отримала компліменти.

Шанувальники також поцікавилися, яка освіта у Даші, на що вона відповіла: «Актриса драм театру та кіно».

Також у дівчини запитали, чи вона хотіла б працювати за своєю спеціальністю:

«Хотіла б зніматися в кіно, а в театрі – ні. То вже складно», – відповіла Даша.

Також Ульянова намагається звернути на себе більше уваги і любить жартувати про свої невдалі фотосесії.

При цьому показувати найвдаліші кадри зі зйомок Даша любить частіше. Нещодавно Ульянова вирішила згадати, як раніше щасливо проводила час у студіях та підбирала досить сміливі та різні образи. Вся справа в тому, що тепер Даша відмовилася від подібних зйомок через те, що відбувається в країні.

"Колись балувалися з фотографом" - зауважила Ульянова і показала досить сміливі та провокативні кадри.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова ефектно скопіювала знаменитий трюк Ван Дамма.

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