Популярна українська фітнес-тренер, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка є колишньою дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала чарівне фото з дітьми, що підросли.

На новій фотографії Марина разом із сином Робертом та донькою Олівією зображені на прогулянці містом. Чи навмисне, чи випадково, але фото вийшло ще й патріотичним – мама позує у блакитній блузці, а син у яскравій жовтій футболці. На цьому знімку можна помітити, що діти Боржемської та Узєлкова підросли, а ще, що вони дуже схожі на своїх знаменитих батьків.

У підписі до публікації Боржемська привітала українців із новим святом – Днем української Державності. "З днем ​​української державності. Сьогодні, 28 липня 2022 року, наша країна вперше відзначає нове державне свято. Україна зараз продовжує боротися за свою свободу та незалежність і нікому її не віддасть. Слава Україні. Слава героям", - написала вона.

У шанувальники відразу почали коментувати фото, вітаючи Марину у відповідь: "Слава українським захисникам", "Слава нації! Смерть ворогам!", "З Днем української державності", "Ми переможемо! Ми на своїй рідній землі", "Вітаю зі святом !", "Які красиві", "Україна переможе! Зі святом!".

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