Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса театру та кіно, яка часто спілкується зі своїми фанатами у соціальній мережі інстаграм. Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова також багато часу приділяє висвітленню останніх новин, які могли б схвилювати українців.

«Вчора наш ранок розпочався з поганих новин. 😔 У мене немає слів, щоб описати свої емоції до ворога! Я хочу подякувати Збройним Силам України і силам територіальної оборони, які захищають життя кожного з нас, іноді ціною власних життів.

І всіх слів вдячності буде недостатньо у такій ситуації. Київ та Харків, Одеса та Маріуполь, Суми, Черкаси та всі інші міста – наші воїни захищають кожен клаптик української землі. 🙏» - висловилася Ганна.

Вона додала слова подяки воїнам за те, що навіть у період війни актори можуть відчувати себе потрібними країні та гідно нести місію на своєму фронті, адже це значний внесок у перемогу над ворогом та розвиток економіки рідної країни.

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