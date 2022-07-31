Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка активно підтримує наших захисників, продовжує закликати також підтримувати притулки для тварин. Артистка намагається говорити лише про те, що може принести користь, а в Інстаграм поменшало її фото.

Проте кожен кадр із Дашею шанувальники оцінюють досить позитивно, адже артистка без зайвої гордості та піару перші місяці після вторгнення готувала та допомагала для ЗСУ. Даша також захоплюється риболовлею і зрідка дозволяє собі насолодитися вільним часом.

Як можна побачити, Астаф'єва любить ловити рибу. Вже багато років артистка захоплюється риболовлею, часто вибирається на природу та постійно вдосконалює навички. Найбільше їй подобається ловити карасів, нерідко співачка робить фото зі здобиччю та відпускає її:

"Зацініть рівень залучення" - пише Даша.

Раніше Даша показала своїх батьків у день їхнього весілля. Мабуть, батько артистки взяв на руки її маму в гарній весільній сукні, вони позують фотографу в цікавій локації.

"Батьки завжди були взірцем шановних, тендітних та несхожих на інші родини стосунків. Неможливо поважати себе і знайти своє місце у світі без прикладу. Ми дуже вдячні вам за те, що у нас завжди є будинок. Де тепло і де можна бути дитиною. Вам є що берегти і завжди буде сенс. Кохаємо вас! Гірко 38", - написала Даша.

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