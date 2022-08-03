Що стосується спілкування колишнього подружжя, яке не мало дітей, то тут Христина виявилася ще більш категоричною у своїх переконаннях.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, має дуже напружені стосунки з екс-коханою ведучого Оленою Войченко. Вони не раз скандалили та обмінювалися звинуваченнями. Христина у своїх Інстаграм-Сторіз зізналася, як на її думку має поводитися чоловік із колишньою дружиною.

Вона підкреслила, що якщо екс-подружжя має дітей, то не можна їх кидати навіть при розлученні. Потрібно всіляко допомагати і не лише фінансово.

"Якщо є діти - то все що з ними пов'язано - це нормально. Тут йдеться не тільки про фінансову допомогу, а й про фізичну присутність у житті дітей: наприклад, дати трохи простору мамі та взяти дітей із собою у відпустку та інше", - вважає Христина Горняк.

Що стосується спілкування колишнього подружжя, яке не мало дітей, то тут Христина виявилася ще більш категоричною у своїх переконаннях.

"Якщо у подружжя не було дітей, то поділити майно і далі кожен йде своєю дорогою. Але все-таки люди не чужі, якщо комусь із колишнього подружжя знадобиться допомога - то чому і ні, головне щоб це не заважало новим відносинам ", - доповнила Христина Горняк.

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