Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, вирушила у невелику подорож і взяла відпустку на тиждень. Першою зупинкою на шляху до Європи стало миловидне українське місто Ужгород. Того ж вечора вона вирушила до ресторану і показала в Інстаграм, хто зіставив їй компанію.



Зокрема, Христина Горняк вирушила до нового лаунджу в Ужгороді, де провела приємний вечір за смачною вечерею та келихом червоного вина поки чоловік у Києві. Вона також дізналася, що у вихідні там можна почути живу музику. Вечір явно припав їй до душі.

"Друзі привели мене на вечір у новий лаундж в Ужгорді на келих червоного вина. А у вихідні дні тут виявляється грає піаніст і це просто вау", - написала Христина Горняк.

Крім того, вона зробила знімок при вході до закладу та показала, з ким пішла до ресторану. Зокрема, поряд з нею стояла її подруга, яка постаралася виглядати якнайкраще.

Сама Христина Горняк виглядала не менш ефектно: вона обрала сукню міні з довгими рукавами та підкресленою лінією талії. Родзинка його також і у відтінку: благородного зеленого відтінку, з квітковим принтом, він зробив образ елегантним.

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