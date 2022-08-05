21-річна онука легенди української естради Софії Ротару живе та навчається у Нью-Йорку, США, де також намагається будувати кар'єру у модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes Дениса Жаданова (віце-президента IT-компанії Readdle).

Нещодавно дівчина поїхала підкорювати Лос-Анджелес і часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз модель показала фото з нової рекламної кампанії. У кадрі Євдокименко постала в сірому піжамному костюмчику, а образ доповнила масивними браслетами, підвіскою з "котячим оком" та сережками-кільцями.

"Відчуття європейського літа 🧿🦋🌊 Цей лляний комплект оверсайз з має досконалу "знято з його плеча" привабливість", — розповіла Соня.

Численні шанувальники в коментарях одразу ж засипали дівчину компліментами: "Витончено", "Яка краса 😍", "абсолютно приголомшлива!"

Оцінив своїм лайком публікацію також її брат, онук Софії Ротару Анатолій, який нещодавно після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався у Францію та хизується цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.