21-річна онука легенди української естради Софії Ротару живе та навчається у Нью-Йорку, США, де також намагається будувати кар'єру у модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes Дениса Жаданова (віце-президента IT-компанії Readdle).
Нещодавно дівчина поїхала підкорювати Лос-Анджелес і часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.
На цей раз модель показала фото з нової рекламної кампанії. У кадрі Євдокименко постала в сірому піжамному костюмчику, а образ доповнила масивними браслетами, підвіскою з "котячим оком" та сережками-кільцями.
"Відчуття європейського літа 🧿🦋🌊 Цей лляний комплект оверсайз з має досконалу "знято з його плеча" привабливість", — розповіла Соня.
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Численні шанувальники в коментарях одразу ж засипали дівчину компліментами: "Витончено", "Яка краса 😍", "абсолютно приголомшлива!"
Оцінив своїм лайком публікацію також її брат, онук Софії Ротару Анатолій, який нещодавно після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався у Францію та хизується цим в соцмережах.
Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.
Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.
Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.