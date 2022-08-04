Зірка, яка нещодавно закрила свій притулок для переселенців через зниження потоку людей, продовжила роботу над програмою "Ле Маршрутка" та вже відзняла кілька випусків третього сезону.

Нікітюк лише нещодавно вдалося повернути з бану свою сторінку в Instagram, і тепер вона знову активно її веде, але приховано від сторонніх.

"Ми почали знімати новий сезон Ле Маршрутки з Києва! І однією з перших пасажирів стала Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона мене навчила вимовляти слово «circumstances», а я її - «паляниця»😊 Та якщо серйозно, вся наша команда вражена - наскільки розумна, чарівна і смілива ця неймовірна жінка", — похвалилася Леся.

У коментарях до посту телеведуча повідомила, що прем'єра нового сезону "Ле Маршрутки" вийде в ефір вже восени.

"Щиро дякуємо Вам, пані Бріджит, за підтримку України! За те, що в цей страшний час Ви з нами, у Києві, де досі щодня лунають сирени. Це дуже важливо для всіх нас! P.S. Запросила пані Бріджит на борщ після зйомок і вона відповила мені «йес оф корс»!)", — додала Нікітюк.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" зізналася, як отримала стресовий перелом.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина несподівано висловилася про роботу Огнєвіч.

Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська кардинально змінила імідж, українці не оцінили.