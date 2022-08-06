Як пише Politeka.net , 17-річна Діва Кассель після першого ж виходу у світ зацікавила дизайнерів і не раз отримувала запрошення до співпраці. Мама дівчини навіть була присутня на її перших зйомках і завжди підтримує її прагнення йти вперед.

"Прекрасна Діва @d.casseluxxi йде на шоу dolcegabbana Alta Moda" - сказано у підписі під новими кадрами.

Як можна помітити, дівчина співпрацює з модним будинком фактично з першої появи на червоній доріжці, проте не часто розповідає про це Інстаграм. При цьому на публіці дівчина почувається дуже впевнено і спокійно крокує в дорогих сукнях найнесподіванішого кольору та дизайну.

В образі Барбі Діва одразу підкорила присутніх гостей на модному показі зовсім недавно.

Ми писали, Моніка Беллуччі з Дівою Кассель схожі лише частково: у спадкоємиці більш круглі, миловидні риси обличчя. Однак дівчина відразу ж стала популярною після першого виходу у світ з мамою на червону доріжку.

І після цього отримала запрошення до співпраці одразу від двох модних будинків. При цьому Діва почала активно працювати моделлю і вже має портфоліо. А нещодавно донька Моніки Беллуччі взяла участь в оригінальній зйомці та ледь не засвітила зайве.

Також, юна дочка Беллуччі в сукні з корсетом довела, що нічим не гірше матері.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі в повітряній сукні показала, де замінила матір.

Також Politeka писала, що дочка Моніки Беллуччі в прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.