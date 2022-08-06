Дружина Юрія Ткача із "Квартал 95" Вікторія показала, як готує її батько, поділившись свіжими кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - успішний український артист та зірка "Квартал 95". Знаменитість одружений з танцівницею Вікторією, з якою разом понад 10 років. Пара має доньку Лізу, яка цього року закінчила перший клас в елітній українській школі. Не забуває Вікторія і про Інстаграм, де ділиться із фанами не лише творчістю чоловіка, а й кадрами з особистого життя.

А цього разу Вікторія показала, яку смакоти готує її батько.

"Сьогодні ми маємо смачний плов від тата", - написала Вікторія.

"Що у вас сьогодні, па?", - Запитала Вікторія, звертаючись до батька.

"Якось випадково вийшло", - відповів батько дружини Ткача.



Варто зазначити, що зірка пари Ткачів активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

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