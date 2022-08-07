Як пише Politeka.net , друга дружина скандального ведучого Володимира Остапчука, раніше провідного шоу "Маска" та "Співають всі", вирушила до Мілана. Там вона зустріла мирну акцію українців, яку також завітала.

Проте традиційно не обійшлося без безкультурних "мирних росіян", які вчинили погром українців. У мережі чи не щодня з'являються відеодокази безкультурної поведінки росіян закордоном, які всіляко ображають українців, матюкаються та поводяться вкрай агресивно.

При цьому росіяни часто перекладають всю провину на наших громадян. Христина на мирній акції висловилася:

«Все було б ок, якби подруга не забула телефону в Убер. І це просто кошмар, адже ми не знайшли його, хоча обірвали всі контакти, усі пошти і т.д., тож будьте обережні!

Усі хочуть повернутися додому, українці найкращі! Спочатку було так, сумно, але наші люди – найкращі. А коли ми всі кричали Слава Україні, підбіг... І ногою вибив гроші, які збирали люди на допомогу. Наші за ним побігли, але не встигли... Думаю, всі розуміють, хто це був», - пише Христина.

На своїй сторінці в Instagram Христина показала, як починається її ранок у Європі без чоловіка.

Дівчина прокинулася, налила склянку холодної води в келих і підійшла до вікна, щоб помилуватися найкрасивішим краєвидом європейської столиці.

Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним чином у сукні стилю для білизни.

Як повідомляла Politeka, Остапчук із дружиною показали свій будинок-мрію, як він виглядає.

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