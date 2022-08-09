Як пише Politeka.net, Настя Каменських - відома українська співачка та дружина Олексія Потапенко, яка разом із ним відлетіла до Іспанії з родиною за першої небезпеки в Києві. Проте більш ніж через п'ять місяців пара так і не повернулася, а її чоловік продовжує ховатися подалі від уваги публіки.

Каменських критикують за спробу піаритися на темі війни і нову пісню рідною мовою, адже записувала її артистка далеко за межами рідних земель. При цьому кліп намагалися зняти явно за українськими мотивами.

«Побачила ці колосся і згадала, як у дитинстві часто плела собі віночки — із польових рослин, квітів. Сам процес плетіння є в ньому якась сакральність та магія. Зв'язок поколінь. І мені так хотілося його повторити», - заявила Каменських.

«Нормально від передозування мефедрону? 😁; А я плела віночки з кульбаб і мені дуже подобався цей процес 😍; Як тобі не соромно? Робиш із себе героїню? Ходиш полем наша ти україночка і дає інтерв'ю; Ви з Потапом люди, які заробляли все життя в Україні, а тепер де? У нас вже інші герої та ідоли. До побачення і більше не повертайтесь! - відповідають у мережі.

Нагадаємо, зірка нещодавно випустила пісню "Коли закінчиться війна", а на новому відео в Тікток підігріла інтерес до композиції.

"Співаймо разом зі мною", - написала Каменських.

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