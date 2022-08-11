Як повідомляє Politeka.net, незмінний суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво раніше ніколи не ділився з публікою подробицями особистого життя, бо колись публічність зруйнувала його стосунки.

Але останнім часом він часто показує свою кохану. Кілька годин тому на його сторінці в Інстаграмі з'явилося романтичне фото з його коханою під час їх побачення.

Так, Ектор Хіменес-Браво опублікував новий романтичний знімок із пасією, зроблений у ліжку. 50-річний кулінар та його молода обраниця обіймаються, дивлячись один одному в очі. Обидва постали перед камерою у білому. Він у футболці, вона в топі та чоловічій сорочці. Швидше за все в сорочці коханого.

У підписі до знімку він запропонував підписникам ідентифікувати свою дівчину.

"Давайте перевіримо, скільки у мене тут допитливих", - підписав романтичне фото Ектор Хіменес-Браво.

Користувачі мережі у відповідь лише пораділи за свого кумира, а деякі спробували все ж таки вгадати, хто ж обраниця кулінара: "Видно, що набагато молодше, але це не заважає вам бути щасливими", "Схожа на Надю Мейхер", "Головне щоб вас усе влаштовувало. Щастя", "Не знаю хто вона, але якщо вам добре разом, в дорогу любові, вам панове".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.

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