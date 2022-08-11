Українська співачка та ведуча Оля Цибульська зробила чергове особисте зізнання та запитала, як справи в інших українців.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка та ведуча Оля Цибульська активно веде свій блог, розповідає про повсякденні справи, часто показує свого сина та ділиться новинами зі своєї роботи. Цього разу вона вирішила розповісти на своїй сторінці в Інстаграм, що її почало дратувати, а зовсім не заспокоювати.

"Хотіла поділиться власним спостереженням. Так, я знаю, що багатьом зараз не просто емоційно, але особисто мене пости та сторіз на тему: "Тримаємося, все буде нормально", на даному етапі вони мене трохи бісять", - зізналася Оля Цибульська.

За її словами, запевнення та слова особисто їй зовсім не допомагають. Єдине, що здатне хоч трохи допомогти їй - це якесь заняття.

"Я реально почуваюся емоційно краще, коли завантажую себе справами. Нехай простими та банальними. Але поки я ними зайнята, то мізки та психіка перестають верещати SOS. Тоді посилюється віра, що все буде добре", - пояснила Оля Цибульська .

Варто зазначити, що Оля Цибульська після нападу росії на Україну разом із чоловіком та сином переїхала в безпечне місце на деякий час. Зовсім недавно вона повернулася до Києва. Наразі співачка займається волонтерською діяльністю.

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.