Дженніфер Лопес після 50 років замислилась над створенням нового косметичного бренду і тепер активно його просуває.

Нещодавно стало відомо, що до медового місяця з Аффлеком Лопес встигла заздалегідь відзняти цікаві кадри для реклами свого бренду косметики. А зараз влаштувала невелике інтерв'ю, щоби привернути увагу до свого вигляду.

Артистка останнім часом активізувала свою роботу над косметичним брендом, головною моделлю якого вона виступає. 53-річна зірка всіляко вихваляється своєю фігурою, щоб довести: її методика працює.

«JLo вийшла сьогодні у прямий ефір, щоб поговорити про все, що стосується JLo Body, FIRM + FLAUNT та впевненості у собі… дивіться, як вона відповідає на запитання, які ви ставили цього тижня! 🤍✨» - сказано у підписі.

Шанувальники оцінили: «Вітаємо 🎊 #бенджло; Красива мама 🔥; але ви прекрасні місіс аффлек ❤️; ОМГ, ти виглядаєш на 20!; JLO виглядає неймовірно вау 🤩; мій друг сказав, що ви їсте немовлят, щоб залишатися молодими; ну дасть Бог, вона помиляється, і ваш косметичний продукт є законним; Привіт красуня Дженніфер 💗; Чорт забирай, ти виглядаєш як Джей Ло 2002 😍❤️».

Нещодавно Бена та Дженніфер також помітили після поїздки у незвичному образі.

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