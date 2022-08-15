Співачка Джамала показала фотографію, де була в обіймах свого польського партнера з "Танців з зірками", опублікувавши її у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Джамала - відома українська співачка та переможниця шоу "Євробачення", де заспівала пісню 1944 року. А нещодавно артистка брала участь у "Танцях зі зірками", але досить швидко вилетіла з проекту. А після початку війни Джамала поїхала до Європи, де виступала на концертах, збираючи гроші на підтримку українців. Наразі співачка вирішила піти знову на "Танці зі зірками", але тільки вже польські. Партнером Джамали на проекті став Яцек Єшке. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася фотографією, де позувала зі своїм польським партнером. Зірка притулилася до Яцека і посміхнулася, поки він робив селфі. Як можна зрозуміти, пара тренувалася у спортзалі.

"А буде вихідний?", - підписала Джамала та додала час публікації – 17:11.

Нагадаємо, Джамала присвятила новий хіт сусіднім країнам, які дали притулок українцям.

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