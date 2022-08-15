Як пише Politeka.net , Джамала - відома українська співачка та переможниця шоу "Євробачення", де заспівала пісню 1944 року. А нещодавно артистка брала участь у "Танцях зі зірками", але досить швидко вилетіла з проекту. А після початку війни Джамала поїхала до Європи, де виступала на концертах, збираючи гроші на підтримку українців. Наразі співачка вирішила піти знову на "Танці зі зірками", але тільки вже польські. Партнером Джамали на проекті став Яцек Єшке. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка поділилася фотографією, де позувала зі своїм польським партнером. Зірка притулилася до Яцека і посміхнулася, поки він робив селфі. Як можна зрозуміти, пара тренувалася у спортзалі.
"А буде вихідний?", - підписала Джамала та додала час публікації – 17:11.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Холостячка" Мішина на червоній доріжці здивувала виглядом поряд коханим чоловіком: "Мій красень"
Дорофєєва вразила виглядом з новим кавалером, кадри: "Кацурін напевно тихо плаче осторонь"
"Живіть із цим і далі": дружина "Холостяка" Добриніна після жорсткої критики обложила українців
Зірка серіалу "Беверлі-Хіллз" впала в кому: родичі розкрили важкий діагноз та попросили молитов
Нагадаємо, Джамала присвятила новий хіт сусіднім країнам, які дали притулок українцям.
А ще Politeka повідомляла, що Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців із зірками"
Також Politeka повідомляла, що Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців зі зірками"