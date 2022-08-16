У серпні учасник "Танці зі зірками" Дмитро Жук розпочав співочу кар'єру. Раніше він працював у балеті Тіни Кароль, тому саме вона взялася за його розкручування.

Український хореограф, відомий роботою над шоу "Танці зі зірками" Дмитро Жук, танцює у балеті знаменитої співачки Тіни Кароль. Нещодавно виконавиця стала його продюсувати як співака у рамках "Молодої крові". Шанувальники артистки та деякі ЗМІ почали одразу приписувати їм роман.

В інтерв'ю для "ЖВЛ" хореограф вирішив прокоментувати чутки про роман зі співачкою.

Фанати припускають, що за продюсування танцівника Тіна Кароль взялася неспроста, але він запевнив, що Кароль для нього тільки бос і їх поєднує тільки творчість. А на запитання журналістки Каті Король, чи немає кохання, він заявив, що не розуміє, про що це у їхніх стосунках.

"Вона мій бос, реально. Тільки творчість. І крапка. Я не знаю, про що ви. Тіна Кароль для мене як ментор, вона мені допомагає, вона мене штовхає туди, куди треба", – пояснив Дмитро Жук .

Слід зазначити, що після смерті коханого Євгена Огіра Тіна Кароль не розсекречує особисте життя. Тому щойно поряд з нею з'являється чоловік, у мережі відразу ж говорять про їхній роман. Після молдавського співака Дана Балана під приціл потрапив танцівник Дмитро Жук.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

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