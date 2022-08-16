Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка та головна героїня шоу "Холостячка". Зірка також активно веде соціальні мережі і цього разу поділилася відео, де росіяни переспівали її хіт російською мовою. Як виявилось, окупантам сподобалася пісня "Зозуля".

"Це просто жах. Споконвічно російська забава, красти і видавати за своє. У моєму рідному Криму звучить моя "Зозуля" російською мовою. Вибачте, але мене нудить", - написала Злата.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Злато, хоч посміялася від душі?", "Мене теж нудить", "Златочка, вас ніхто не замінить, ви у нас найкраща, любимо вас", "У мене з'явився нервовий тик", "А хтось каже, язик не важливий", "Оскільки Ви заспівали вони не зможуть! У них же щелепа інакше)) і кліп крут Ваш!" сіпається око", "Я в шоці, це нічого не сказати", "а то часом не той дует Ганна Марія, яку Притула у відборі на Євробачення знищив?".

Нагадаємо, у Огневича росіяни вкрали пісню, співачка показала відео, що обурює

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огневич заявила, чому її концерти важливі у воєнний час.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич вибухнула гнівом на адресу міжнародних організацій .



