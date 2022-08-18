Як учасниця "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія пояснила це ім'я прийшло до них наче за велінням долі - на дитячому майданчику.

На початку серпня українська співачка та учасниця "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія вдруге стала мамою. Артистка подарувала своєму чоловікові, музикантові Роману Дуді ще одного сина. Молода мама розповіла про малюка в інтерв'ю для ЖВЛ.

Віра розповіла, що другі пологи пройшли в Грузії Тбілісі і пояснила, що ніколи навіть не розглядала цю країну місцем, де вона народжуватиме малюка.

"Я намагаюся прислухатися до своєї інтуїції. Одного дня, щось підказало мені, що треба збирати валізи, забирати батьків із Харкова та їхати. А друге - мій батько грузин і в мене там багато родичів. Мені здалося, що якщо я народжу другого сина на батьківщині діда - він виросте мужнім та сильним", - зізналася Віра Кекелія.

Другого сина знаменитість назвала Матвій. Як вона пояснила це ім'я особливе та прийшло до них немов за велінням долі – на дитячому майданчику.

"Коли ми грали з чоловіком на дитячому майданчику із сином Ванею. То до нас періодично підходили діти і говорили на старшого сина Матвій. Таке траплялося не раз. А я тоді ще не була навіть вагітною. І чоловік тоді сказав: "Схоже скоро у нас буде Матвій". Так і вийшло", - зізналася Віра Кекелія.

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Як повідомляла Politeka, зірка "Жіночого кварталу" Кекелія стала вдруге мамою, перші подробиці.

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