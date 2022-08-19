Мати українського музиканта Кузьми Скрябіна – Ольга Кузьменко – дала інтерв'ю Славі Дьоміну, приурочене до дня народження покійного артиста.

Вона прямо заявила, що на її сина полювали, тому його загибель не була нещасним випадком, тому що машина була гарна, але під час зіткнення в ній нічого не працювало.

Одразу після інтерв'ю українці почали обговорювати слова Ольги Михайлівни на сторінках соцмереж. Думки людей розділилися на тих, хто вважає ДТП спланованим вбивством, і тих, хто впевнений, що це випадковість.

"Герої не вмирають!!!!! Шкода, що так знищили патріота справжнього сина України!!!!! Він так багато зробив би для України!!!!!! Світла пам'ять".

"Всі здогадуються, кому такі, як Кузьма, заважають. А всі хто пишуть тут, про нормальну людину всяке просто ботоферма, проплачена Поки будуть ці ботоферми, поки люди будуть стадом...".

Деякі українці згадали про те, що Кузьма був за побіжного президента України Віктора Януковича і багато років працював на проросійському телеканалі "Інтер", який піарив політика.

"Кузьма був за Януковича. і багато років працював на проросійському Інтері. це факти. боти для цього не потрібні, тому що знають усі, хто пам'ятає Помаранчеву революцію"

"Не порівнюйте з Чорноволом. Не паплюжте світлу пам'ять. хто такий цей Кузьма? Нагадати, як скакав на сцені на підтримку Яника?",

"Не шукайте винних при швидкості за 150 км",

"Та достатньо вже додумувати, чого не було! Це був нещасний випадок! Він їхав рано-вранці після нічного концерту на дуже великій швидкості. Дорога була як дзеркало з ожеледицею. Крім нього, у цій аварії постраждав і наш водій молоковозу (перелом коліна), і жінка, яка везла молоко (травми голови та грудної клітки). Кузьму занесло на небезпечному повороті на великій швидкості – жодного вбивства не було", - пишу в мережі.

Нагадаємо, що легендарну пісню Скрябіна вкрали росіяни, від їхнього плагіату хочеться блювати.

Як повідомляла Politeka, на аукціоні продали особисту річ Кузьми Скрябіна, сума вражає.

Також Politeka писала, що Могилевська щемливо згадала Кузьму, співакові мало виповнитися 54 роки.