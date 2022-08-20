Переможець другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Задворний, який кинув Злату Огнєвіч, несподівано засвітився разом зі своїм екс-суперником по проекту.

На своїй сторінці в Instagram Задворний опублікував світлину в компанії бізнесмена Дмитра Шевченка, з яким вони прогулялися по Львову.

"Львів - хороше місце хороших людей! У житті я намагаюсь концентруватись на доброму, бачити в людях, місцях, ситуаціях позитивне і хороше. Дякую Львову за гостинність, смачну каву, затишні ресторани, старовинні дворики, європейську культуру, автентичність, українськість! Дмитре, тобі за пару нових кльових місць і історій 😂😉ЗСУ за те, що можемо спокійно прогулюватись львівськими вуличками!", — розповів Андрій.

Після того як Задворний активно підтримав іншого учасника "Холостячки", фрідайвера Андрія Хветкевича, який зробив камінг-аут та оголосив про заручини зі своїм бойфрендом, шанувальники запідозрили, що Шевченка з Задворним також пов'язують романтичні стосунки.

"Хоча би вони не зробили камінг-аут😮", "З вас вийшла б гарна пара😂", — пишуть шанувальниці в коментарях.

"Не заздріть)", — лаконічно відповів Андрій на такі припущення.

В сторіс Задворний та Шевченко також підігріли інтерес до їх зустрічі.

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