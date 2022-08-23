Переможниця та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська показала, як підросла її донечка, та звернулася до українців.

На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар привітала шанувальників із Днем Державного прапора України та поділилася зворушливими фото.

Ольга сама виховує доньку Віру, яка народилася в 2016 році. Мартиновська та батько дівчинки Іван Кобець познайомилися в київському ресторані, де разом працювали. В 2015 вони одружилися, але шлюб тривав недовго, вже на початку 2020 року вони офіційно розлучилися.

На нових фото донька Мартиновської позує в гарненькій сукні з жовтим картатим низом та блакитним верхом, а також бантиками на плечах.

"Жовто-блакитною стала навіть кров. В школі нас вчили, що блакитний - то небо над нашими головами, а жовтий - то родючі пшеничні поля. Тепер про ці два кольори нічого не потрібно говорити, вже всі знають! Навіки!", — пише зірка "Майстер Шеф".

Шанувальники в коментарях захоплюються, якою красунею росте дівчинка: "Красотулечка, мамина радість", "Вже така доросла. Гарнюня 💙💛".

Пост одразу ж оцінив своїм лайком колега Мартиновської по "Майстер Шеф" Володимир Ярославський, з яким їй приписують роман.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" далеко від батьківщини показала свою підрослу дочку.

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