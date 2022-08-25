Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен та пілот, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті зірка вибрала переможницею гімнастку Дашу Ульянову, але пара одразу після зйомок розійшлася. А потім стало відомо, що Михайлюк одружився з єдиною українською моделлю Victoria's Secret Даше Хлистун. Вона нещодавно народила первістка – дочку, яку назвали Аріаною. Після пологів Даша встигла скинути майже 30, повернувшись до ідеальної фігури.
Не забуває Хлистун і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу даша поділилася фотографією у ліфті. Зірка стояла перед дзеркалом, вражаючи фігурою у міні-сукні.
Варто зазначити, що чоловік Даші – Макс Михайлюк зараз захищає Україну. Бізнесмен після початку війни повернулася до країни і вступив до десантно-штурмових військ.
Повідомлялося, що у своєму Instagram вона відповіла на запитання фоловерів.
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«Яка ваша вага і зростання?» — поцікавився один із користувачів.
Модель зізналася, що зараз важить 49-50 кг при зростанні 179 см.
Хлистун розмістила знімок, на якому позувала у джинсових шортах та короткому чорному топі, продемонструвавши всім свій плоский живіт.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка чесно зізналася, куди пропав її чоловік.
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