Як пише Politeka.net, Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен та пілот, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті зірка вибрала переможницею гімнастку Дашу Ульянову, але пара одразу після зйомок розійшлася. А потім стало відомо, що Михайлюк одружився з єдиною українською моделлю Victoria's Secret Даше Хлистун. Вона нещодавно народила первістка – дочку, яку назвали Аріаною. Після пологів Даша встигла скинути майже 30, повернувшись до ідеальної фігури.

Не забуває Хлистун і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу даша поділилася фотографією у ліфті. Зірка стояла перед дзеркалом, вражаючи фігурою у міні-сукні.

Варто зазначити, що чоловік Даші – Макс Михайлюк зараз захищає Україну. Бізнесмен після початку війни повернулася до країни і вступив до десантно-штурмових військ.

Повідомлялося, що у своєму Instagram вона відповіла на запитання фоловерів.

«Яка ваша вага і зростання?» — поцікавився один із користувачів.

Модель зізналася, що зараз важить 49-50 кг при зростанні 179 см.

Хлистун розмістила знімок, на якому позувала у джинсових шортах та короткому чорному топі, продемонструвавши всім свій плоский живіт.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка чесно зізналася, куди пропав її чоловік.

А ще Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка вразила виглядом у міні

Також Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка у мокрому бікіні позбавила українців сну



