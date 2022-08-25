Як пише Politeka.net , Катерина Нікітіна дуже полюбилася українцям, завдяки своєму почуттю гумору та харизмі.

У себе в Інстаграм Катя регулярно розповідає про своє життя і цього разу вирішила показати, куди ховається під час ракетної загрози у Києві.

У розділі сторіс Нікітіна продемонструвала, як облаштувала ложе на підлозі у ванній кімнаті.

Також вона зізналася, що коли мешкала на 6 поверсі і не сама, то ігнорувала сигнали повітряної тривоги.

Нині все інакше. Вона переїхала на 24 поверх, і їй стало страшно.

«Просто неможливо. Я живу в дуже «цікавому» райончику… +сама…+ дуже переживаю за Булочку», - розповіла артистка.

Під час сирен Нікітіна завжди думає, щоб швидше росіян не стало і всі українці нарешті змогли спати у своїх ліжках.

Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим чином.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.

Також Politeka писала, що юна дочка Євгена Кошового із "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.