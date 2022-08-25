Як пише Politeka.net , Катерина Нікітіна дуже полюбилася українцям, завдяки своєму почуттю гумору та харизмі.
У себе в Інстаграм Катя регулярно розповідає про своє життя і цього разу вирішила показати, куди ховається під час ракетної загрози у Києві.
У розділі сторіс Нікітіна продемонструвала, як облаштувала ложе на підлозі у ванній кімнаті.
Також вона зізналася, що коли мешкала на 6 поверсі і не сама, то ігнорувала сигнали повітряної тривоги.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
ЗСУ перемелюють росіян, наступ ворога досягає кульмінації: "Відбили територію, більшу за Данію"
"Почув хрипкий голос": стало відомо, з якою вимогою Кремль дзвонив до ОП
Переможець "Голос країни" Лазановський несподівано звернувся по допомогу: "Буду молитись..."
"Знаю, що…": Лілія Ребрик після звільнення з телебачення повернулася до рідного міста
Нині все інакше. Вона переїхала на 24 поверх, і їй стало страшно.
«Просто неможливо. Я живу в дуже «цікавому» райончику… +сама…+ дуже переживаю за Булочку», - розповіла артистка.
Під час сирен Нікітіна завжди думає, щоб швидше росіян не стало і всі українці нарешті змогли спати у своїх ліжках.
Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим чином.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.
Також Politeka писала, що юна дочка Євгена Кошового із "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.