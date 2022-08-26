Так, на сторінці Дарії Хлистун у Instagram з'явилося літнє фото.
Спокуслива блондинка позувала біля басейну у крихітному бікіні. Дівчина лежала на шезлонгу та приймала сонячні ванни.
Цікаво, що фото зроблено до Києва. Про це свідчить геотег, який поставила Хлистун. Модель засмагала серед московських висоток.
У коментарях під фото Даша написала: "Русалку викинуло на берег".
Користувачі мережі захопилися побаченим.
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«На цій фотографії ідеально все»,
«Ви надихаєте мініатюрних дівчат, як я ❤️ Ви дуже гарна!»,
«Гарна, але дуже худа», - коментують у мережі.
Зазначимо, що головний герой романтичного реаліті-шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк на проекті вибрав гімнастку Дашу Ульянову. Після шоу пара не склалася. Далі Михайлюк збудував стосунки з українською моделлю Дашею Хлистун, першим українським ангелом Victoria's Secret.
Пара спочатку приховувала свої стосунки, але вже зараз перебуває в офіційному шлюбі та виховують спільну дочку.
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка кокетливо хизнулася схудлою фігурою в атласній сукні.
А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка, яка схудла на 28 кг після пологів, розкрила, як їй це вдалося.
Також Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка зізналася, у якому стані прокинулася після дня народження.