Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка стала популярною завдяки серіалу "Школа", де зіграла роль школярки Нати. Тепер Ганна не дуже кохає, коли її так називають. У зірки є наречений – Олександр Волошин, відомий український блогер. Пара нещодавно в'їхала до нової просторої квартири з каміном.
Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Трінчер показала себе після того, як прокинулася. Зірка була з мокрими очима.
"Після концерту щось накрило і я проплакала всю ніч", - написала Ганна.
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До цього Трінчер показала, як виглядає її ранок після концерту.
"Ранок у артиста після концерту виглядає саме так", - написала Трінчер у своєму блозі.
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