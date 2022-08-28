Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм одного із сезонів шоу "Холостяк", часто ділиться з шанувальниками яскравими фотографіями та своїми роздумами на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен поділився чарівними сімейними фото та піднято важливу тему, яка під час війни близька всім українцям.

На нових фотографіях Микиту можна побачити з маленьким сином Левом та красунею-дружиною Дашею Квітковою. Схоже, це знімки із фотосесії пари, коли вони деякий час жили у Карпатах.

У підписі до публікації Добринін порушив тему українців, які виїхали за кордон та тих, хто залишився. На думку телеведучого, не треба нікого засуджувати, не побувавши на місці іншої людини.

"Мами із дітьми виїхали за кордон, щоб вберегтися від постійного стресу та загрози. Їх чоловіки, батьки залишилися тут, аби працювати, відправляти гроші своїй сім`ї та одночасно підтримувати армію. Чи важко їм? Звісно. Розлука і сотні кілометрів дороги, неможливість побачитися і щоденні переживання за життя близьких. Чому поїхали? Тому що можуть. Хочуть спати у тиші, а не під гул сирени. Це їх вибір, і він не підлягає засудженню. Ті, хто залишилися, також праві, бо у них є на то причини! Бізнес, колеги, родичі, друзі, робота, чоловіки та сини у небезпеці – все це важливо для тих, хто залишився і намагається жити, як раніше. Давайте поважати вибір кожного. Сьогодні засуджуєте ви, завтра вас. Усе повертається, аби навчити людяності", - поділився Микита своєю думкою.

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