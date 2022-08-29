Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом та закрутила роман із Михайлом Кацуріним, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кумедним домашнім відео, де постала у незвичайному образі та виконала фрагмент нової пісні.

Як відомо, днями Надя презентувала шанувальникам свою нову пісню "Крапають", і тепер вимагає у шанувальників знімати тік-токи та сторіс із використанням її нового хіта. Щоб він ще більше розходився у маси. Так, у своєму мікроблозі співачка опублікувала кумедне відео, де співає "Крапають". Перед камерою вона з'явилася у домашньому образі – на ній проста фіолетова кофта з яскравим написом. При цьому багато хто звернув увагу на незвичайну зачіску Наді, а точніше її відсутність - вона просто зав'язала високий недбалий пучок, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Чекаю на ваші рілси і тік-токи #крапають". Шанувальники відразу почали коментувати нове відео зірки: "Мені тільки подобається така зачіска Наді?", "Браво", "Твій зачісон, як завжди на висоті", "Зачіска, як завжди вогонь", "Надя, цей тик-ток дуже класний", "Вже півмільйона переглядів на кліпі "Крапають", "Зачіска, як завжди на висоті, просто вау", "Люблю пісню "Крапають", "На кліпі вже півмільйона переглядів", "Чекаємо дуже сильно альбом", "Мейк дуже хороший", "Як красиво", "Слухаю пісню і з кожним днем ​​закохаюся в неї все більше і більше!", "Ти така красива".

Нагадаємо, "Безсоромні обидва": хейтери накинулися на Каменських та Потапа після паралічу.

Як повідомляла Politeka, Ведучий "Орла і Решки" Серга, який ще недавно захищав Пушкіна, змінив риторику: "Коли почав спілкуватися українською...".

Також Politeka писала, що 37-річний екс-"Холостяк" Макацарія показав справжній кайф із молоденькою дружиною: кадри.