Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка часто висловлюється про своє життя, конфліктні історії або цікаві моменти зі своїх буднів. Цього разу Ксенію вразила історія: співачка Інна Воронова, дружина українського бізнесмена та артиста Юрія Чернецького, оголосила збирання грошей на заставу, щоб її чоловік залишив СІЗО.

Варто зазначити, що затримали чоловіка як злочинця - за збут кокаїну. Жінка заявила, що зібрати потрібно 4 млн. гривень, а за це передплатники, можливо, отримають безкоштовний концерт.

«А тепер у мене питання: куди ви донатите? Хто ці люди, котрі взагалі віддають свої гроші на таке? Ви не хочете допомагати нашій армії? Чи ви за спонсорство наркоти? Перед тим, як відправити свої гроші, подумайте про свою карму та карму нашої країни! А якщо нема куди подіти гроші, скиньте мені! Ми купуємо карети швидкої допомоги. І дуже хочеться, щоб вони рятували життя наших воїнів, а не чортів, що обдовбалися!» - Висловилася Ксенія.

Раніше ми розповідали, як із Мішиною почав скандалити шеф-редактор шоу Олексій Бланар, який назвав її "політичною хвойдою". Після цього чоловік пафосно приніс вибачення "жінці". Навіть імені не назвав і вважав, що цього достатньо.

"Я вважаю, що це було не вибаченням. Я вважаю, що це було ще більше поринути в це г*вно, яке вони наробили", - наголосила Ксенія Мішина.

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