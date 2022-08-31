Нещодавно Анастасія Приходько на своїй сторінці у Facebook розповіла, що вона їхала в машині на пасажирському сидінні, в той час як водій Bentley порушив ПДР та ледве не створив аварійну ситуацію на дорозі. Співачка оприлюднила фото водія, аби знайти порушника та дізнатися його ім’я.

Виявилося, що водієм авто був військовослужбовець Микола Олофінський. Він сам відгукнувся в коментарях до публікації Приходько та прокоментував скандал із зіркою. На його думку, аварійна ситуація була неможлива, адже обидва водії бачили один одного. Боєць ЗСУ також додав, що Анастасія дуже емоційно та з лайкою висловлювалася на його адресу.

У наступній публікації Приходько пояснила, що не хотіла влаштовувати скандал та що чоловік сам почав розмову на підвищених тонах.

"Людина, яка виїжджала з пішохідної зони, він подумав, що правила дорожнього руху не для нього писали. Щоб він в нас не в’їхав, був зроблений сигнал, на що людина почала сигналити у відповідь та почала рівнятися зі мною та перша почала розмову! Мені воно було не треба, а йому треба!", — написала Приходько.

"А чому така реакція була в людини на попереджувальний сигнал, я не знаю, але він визнає, що говорив на підвищених, але забувся сказати, що так він одразу почав говорити! P.S а якщо б Ви пане Микола говорили нормально, то в мене б не було бажання дізнатися хто Ви!", — наголосила артистка.

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