Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Даніель Салем, який зараз перебуває на фронті та захищає Україну від російських загарбників, показав відео з передової. Кадрами знаменитість поділився у своєму Інстаграмі.

"Без гумору на нулі неможливо, якщо знищувати противника то тільки з усмішкою на обличчі, він не вартий бачити нашу злість, і навіть сльози!", - написав Даніель Салем у підписі до відео.

На кадрах побратими Салема йдуть уздовж поля. Один із військовослужбовців показує напрямок позицій окупанта, пожартувавши, що він проводить екскурсію. Під час запису відео вдалині чути звуки, схожі на обстріл.

Українці у коментарях розсипалися у подяках та зазначили, що щиро вірять у перемогу. Багато хто також написав, що моляться за бійців ЗСУ і чекають на їх повернення.

Варто зазначити, що після нападу росії на Україну він вирушив до військкомату. І відомий український телеведучий Даніель Салем щонайменше сім разів потрапляв під обстріл. Під час одного з таких випадків Даніель отримав контузію та практично оглух на одне вухо.

Нагадаємо, що постраждалий на фронті Даніель Салем здивував заявою та кадрами.

Як повідомляла Politeka, Даніель Салем знову постраждав на фронті, що відомо про травми телеведучого.

Також Politeka писала, що Даніель Салем сім разів потрапляв під обстріл, ведучий навіть записав прощальне відео.