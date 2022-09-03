Моніка Беллуччі зуміла показати у яскравому вбранні, як можна бути привабливою та без уколів краси.

Як пише Politeka.net , 57-річна Моніка Беллуччі стала рідкісною гостею на телевізійних шоу, практично не знімається у нових фільмах. Проте кожен вихід у світ зірки стає примітним і викликає бурхливу реакцію.

Шанувальники все більше звертають увагу на те, як виглядає Моніка, як розкішні її вбрання і чому вона не приховує свої зморшки. Артистка підкреслила, що не бажає ховатися від прискіпливих фотографів і не бажає підлаштовуватися під загальні стандарти.

Тому на публіці Беллуччі спокійно показує себе такою, якою вона є:

«Вона правда королева обраних образів, чудово; Чиста краса, як квітка, що солодко пахне; Бажаю вам яскравого та красивого...; Супер; Красуня 💓; Гарно, дуже приваблива жінка; Моє кохання; Чудово 💖; Просто променистий ангел 😍; Красуня в гарній сукні ❤» - пишуть у мережі.

Ми також писали, що 17-річна дочка Моніки також вже знаходиться в центрі уваги і нерідко веселить кадрами.

Зараз дівчина активно співпрацює з дизайнерами і Діву нерідко можна побачити у найтрендовіших вбраннях.

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