Крутоголов, Булітко, Танкович та інші зірки "Дизель шоу" зненацька вийшли на сцену у вишиванках.

Актори студії "Дизель шоу", які спочатку війни перейшли українською мовою та почали активно допомагати ЗСУ, готують чергову прем'єру для глядачів. На сторінці проекту в Instagram опублікували незвичайні кадри та заінтригували новим випуском.

Схоже, що учасники гумористичного шоу приготували українцям не лише гумористичні номери, а й патріотичні образи. Як видно на фото, Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Євген Сморигін, Дмитро Танкович та інші актори вийшли на сцену у гарних ошатних вишиванках.

У підписі до публікації розкрили подробиці майбутньої прем'єри: "Наше життя кардинально змінилося. Змінилися в ньому і супергерої. Наші актори на нових концертах "Дизель Шоу" розповіли історії унікальних людей, які вразили їх своїми героїчними вчинками. Пожежники, волонтери, лікарі та навіть пес Патрон – про нових супергероїв сучасності дивіться у нових випусках "Дизель Шоу" Прем'єра першого відбудеться вже цієї п'ятниці о 20:00 тільки на ютуб-каналі "Гумор ICTV".

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