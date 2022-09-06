Чоловік української співачки Оксани Білозір , екс-директор палацу "Україна", а зараз військовослужбовець Роман Недзельський на своїй сторінці у Facebook опублікував серію знімків, на одній із яких зображений разом з українським співаком Олегом Винником.
Це чи не єдина фотографія українського артиста, яка потрапила до мережі за останні п'ять місяців. На жаль, артист перестав публікувати нові фото та спілкуватися з користувачами мережі.
На одному з кадрів співак Олег Вінник позує разом із військовослужбовцем. Обличчя співака приховують широкі сонцезахисні окуляри. Він одягнув кепку, сіро-коричневу футболку, світлі джинси та взув коричневі козаки.
Не змінюючи свого звичного образу, руки артист прикрасив об'ємним чорним годинником і великою кількістю браслетів. На фото він виглядає щасливим та посміхається на камеру.
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Варто зазначити, що вже декілька місяців шанувальники співака Олега Винника гадають, куди зник їхній кумир. Останній пост в соцмережі український артист опублікував у квітні, і з того часу – жодного слова на його сторінці не було. Колеги артиста звинувачують Винника у тому, що він не з'являється на благодійних концертах – ні в Україні, ні за кордоном.
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