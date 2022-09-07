Андрій Задворний - відомий український бізнесмен, який наважився піти на "Холостячку", де головною героїнею була Злата Огневич. Андрію вдалося перемогти на проекті, але він одразу ж покинув співачку після зйомок шоу. Натомість Задворний зараз є досить успішним блогером в Інстаграм, де за ним стежать десятки тисяч українців. І зірка намагається не розчаровувати фанів, постійно ділячись новими кадрами.
А цього разу Задворний поділився фото, де позував у футболці та зав'язав светр навколо шиї.
"Хочу довгої теплої осені, дуже хочу бабиного літа і хоча б кілька спекотних днів
Хочу щоб зимова куртка не стукала мені з шафи вечорами)
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Хочу прогулянку Трухановим островом у жовто-червоних кольорах.
Хочу на Говерлу.
Хочу до Одеси, хоч подивитись на пляжик", - написав Задворний.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"На Піп Іван теж круто", "Вогонь".
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