Як пише Politeka.net , Марина Боржемська – успішна українська фітнес-тренер та зірка "Зважені та щасливі". Зірка була одружена з боксером В'ячеславом Узєлковим, від якого народила двох дітей. Кілька років тому пара ухвалила рішення про розлучення, пробувши у шлюбі майже 20 років. А після початку війни Марина вирушила до Ізраїлю з дітьми, ховаючись від жахів війни. Наразі Боржемська вже повернулася назад до України. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Марина вирішила показати дітей, зробивши селфі.

Повідомлялося, що Марина поділилася кадрами, як насолоджується морозивом на літньому майданчику.

"Трохи ранкового настрою .... який він міг би бути влітку. Але вже 3 вересня, йдемо далі. Ви вже записалися в наступний набір до моєї фітнес-програми, щоб потім мати можливість насолоджуватися морозивом? Пишіть у директ", - написала Узєлкова.

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