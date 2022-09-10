Телеведучий Володимир Остапчук показав, як проводить час у Венеції.

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук, який давно не з'являвся у компанії дружини Христина Горняк, був помічений із невідомою білявкою.

Так, у Instagram-сторіс Володимир Остапчук продовжує знайомити своїх фоловерів із красою Венеції, куди поїхав з українською делегацією.

На нових знімках чоловік із мріючим виглядом попозував біля причалу.

"Венеція вона така", - зазначив Остапчук.

А також прокотився на гондолі мальовничими каналами чудового міста.

Володимир вмостився в гондолі, закинувши ногу на ногу. Компанію йому склала жінка-блондинка, мабуть, з його делегації.

Зазначимо, що Володимир Остапчук та Христина Горняк довгий час вважалися міцною та гармонійною парою, але останнім часом шанувальники почали помічати, що подружжя перестало носити обручки, та запідозрили, що Гірник переїхала у свою холостяцьку квартиру.

Фоловери неодноразово цікавилися, що сталося, але всі питання залишилися без відповіді.

Нагадаємо, дружина Остапчука поскаржилася на погоду та продемонструвала затишний осінній образ .

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