Відома українська телеведуча Леся Нікітюк зараз знімає новий сезон авторської передачі "Ле Маршрутка". Програму транслюють "Новим каналом", а ведуча Нікітюк досліджує цікаві куточки нашої країни, про які люди мало чули. Крім того, в рамках своєї передачі Леся розповідає про унікальних та талановитих мешканців нашої країни.
На зйомки чергового випуску Леся Нікітюк вирушила до міста Дніпро.
У кадрі, який теледіва виклала у своїх Інста-сторіс, вона з'явилася з незмінним водієм "Le Маршрутки" Богданом Богдановичем, якого жартома називають «залицяльником» Нікітюк.
Леся стояла біля будки з фаст-фудом, їла й щось захоплено обговорювала з Богдановичем.
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Нагадаємо, Леся Нікітюк поділилася наболілим і показала обличчя крупним планом після косметолога .
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