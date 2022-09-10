Українці цінують Лесю Нікітюк за харизму та відмінне почуття гумору.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк зараз знімає новий сезон авторської передачі "Ле Маршрутка". Програму транслюють "Новим каналом", а ведуча Нікітюк досліджує цікаві куточки нашої країни, про які люди мало чули. Крім того, в рамках своєї передачі Леся розповідає про унікальних та талановитих мешканців нашої країни.

На зйомки чергового випуску Леся Нікітюк вирушила до міста Дніпро.

У кадрі, який теледіва виклала у своїх Інста-сторіс, вона з'явилася з незмінним водієм "Le Маршрутки" Богданом Богдановичем, якого жартома називають «залицяльником» Нікітюк.

Леся стояла біля будки з фаст-фудом, їла й щось захоплено обговорювала з Богдановичем.

Раніше ми писали, артистка із сумним обличчям розповіла про важкі зйомки.

«Добрій вечер, everybody! Якщо ви хочете запитати, як я? Я вам відповім якось так. Зараз проходять найважчі зйомки в моєму житті, а я ще імпат, постійно реву, але є дуже багато позитивних моментів. Найголовніше – ми переможемо. Чи достатньо вам такого аргументу?», - розповіла телеведуча.

Нагадаємо, Леся Нікітюк поділилася наболілим і показала обличчя крупним планом після косметолога .

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прийшла до тями на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк запропонувала грошову винагороду українцям від 2 до 5 тисяч.